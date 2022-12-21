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Köpeğe çarpmamak için takla attı

İzmit'te bir otomobil, yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapınca takla attı. 47 yaşındaki sürücü Seyran Akbay, kazada 2 çocuğuyla birlikte yaralandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 00:09
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İzmitte bir otomobil köpeğe çarpmamak için manevra yaptı takla attı

Köpeğe çarpmamak için takla attı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kaza, saat 21.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Oral Sokak üzerinde yaşandı.

Seyran Akbay yönetimindeki 41 ALY 270 plakalı otomobil seyir halindeyken, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü, manevra yaptı.

Savrulan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Seyran Akbay ile isimleri öğrenilemeyen iki çocuğunu olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  (DHA)

 

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