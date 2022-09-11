TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
İzmit'te İstanbul yönü TEM Otoyolu geçişinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan kimse olmazken, 1 şeridi trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
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