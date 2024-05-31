İzmit’te park halindeki otomobilde yangın: Sürücü son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
İzmit’te park halindeki otomobilde yangın: Sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün aracını çalıştırdığı sırada park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Sürücü son anda kurtulurken, alevler başka bir araca da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Sürücü Ç.Ş., otomobilini çalıştırdığı anda yangın çıkmasıyla panikle araçtan indi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu sırada alevler, park halindeki başka bir aracın sol çamurluğuna da sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda, 41 PB 027 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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