İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı

Bursa’da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması, İznik Gölü’nun turkuaz renge bürünmesine sebep oldu.

KAYNAK: İHA
İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı


İznik’e gelen yabancı ve yerli turistler muhteşem manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bursa’nın Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, bugün görenleri rengiyle yerli ve yabancı turistleri şaşırttı.

Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl mavi bayrak verilen İznik gölünde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.

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