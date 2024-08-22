İznik Gölü'nde merak uyandıran cismin sırrı çözüldü

Kaynak: Haber Merkezi
İznik Gölü'nde merak uyandıran cismin sırrı çözüldü

Bursa'daki İznik Gölü'nde bir vatandaş tarafından fark edilen bir cisim merak konusu oldu. Yapılan incelemeler sonucu cismin ne olduğu ortaya çıktı.

İznik Gölü'nün içerisinde keşfedilen bazilikanın hemen yanında teknesiyle dolaşan bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.

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Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” ifadelerini konuştu.

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İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologları bu cisim üzerine bazı incelemeler başlattı.

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İncelemeler sonucunda bu bilinmeyen cismin tarihi eser olmadığı sadece beton bir blok olduğu belirlendi.

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