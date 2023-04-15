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İznik'te iki elli iki ayaklı ayılar bal kovanlarına dadandı

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin bahçelerindeki bal kovanlarına dadanan hırsızlar içi bal ve arı dolu 14 kovanı çalıp kaçtı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:16
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İznik'te bal kovanlarına iki elli iki ayaklı ayılar dadandı

İznik'te iki elli iki ayaklı ayılar bal kovanlarına dadandı
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İHA'nın haberine göre, Bursa'nın bal kovanlarına hırsızlar dadandı. İznik'te hobi olarak arıcılıkla uğraşan taksici 58 yaşındaki İbrahim Ethem Taşkıran kendisine ait zeytin bahçesinde 100 kovandan fazla arıya bakıyordu. Taşkıran'ın taksicilik yaptığını ve işe gitmesini fırsat bilen hırsızlar araziye araçla gelerek içerisi arı ve bal dolu 14 kovanı yükleyip kaçtı. Hırsızlar arı kovanlarını yüklemeye çalışırken, çok sayıda bal arısına da zarar verdi.
Mesai bitimi arılarına bakmak için bahçeye gelen İbrahim Ethem Taşkıran gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Taşkıran'ın şikayeti üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.
34 yıldır arıcılık yaptığını belirten Taşkıran, "Bu iş bende hastalık haline geldi. Ama 3-4 senedir beni bu işten soğuttular kahrettiler. 2 sene önce 30 kovanımın üzerini açtılar arılarımı öldürdüler. Geçen sene 13 kovan arımı hırsızlar çaldı. Bunun üzerine araziye girip rahat hareket edemesinler diye kovanların olduğu alanı hortumla çevirdim ona rağmen kovanların yanına kadar araç sokup 14 kovan arımı çalmışlar. 3 gündür kahrımdan ağlıyorum. Zararım büyük 3 yılda 120 bin liralık kaybım var. Bu kadarıda fazla artık ben sana mı çalışıyorum? be hırsız! Bu organize bir iş biliyorum ki devletimiz bu organize hırsızlık olayını çözer benim arılarım gittti onu biliyorum varacağı yere vardılar ama en azından başkaları benim gibi mağdur olmasın” diye konuştu.

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