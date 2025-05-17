İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

Bursa İznik’te kaçak define kazısında meydana gelen kazıda hayatını kaybeden 50 yaşındaki İbrahim Ayyıldız, cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gittikleri arazide İbrahim Ayyıldız, A.Ç. E.U. ve M.S., iş makinesi ve çeşitli aletlerle kazı yapıp define ararken göçük oldu. A.Ç., E.U. ve M.S. son anda kaçarken, Ayyıldız ise toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan A.Ç., E.U. ve M.S. İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İbrahim Ayyıldız'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Bu arada İbrahim Ayyıldız ve diğer 3 şüphelinin farklı şehirlerden geldiği ve yapılan kazıda 10 metrelik çukur açtığı belirtildi.

'Kaçak kazı yapmak" suçundan gözaltına alınan A.Ç., E.U. ve M.S.'nin, İznik Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

İznik’te define arayışı ölümle bitti ! 10 metrelik çukurun sırrı

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