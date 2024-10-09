İznik'te tarihi eser kaçakçıları muhtara takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İznik'te tarihi eser kaçakçıları muhtara takıldı

İznik ilçesi Yukarı Göllüce Mahallesindeki 3 kişinin ellerinde bir şeylerle İkiz Kayalara çıktığını fark eden Göllüce Köyü muhtarı Hüseyin Kutlu, durumu İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, ellerindeki cihazlar ve kırıcı aletlerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişiden 3'ü, muhtarın dikkatiyle yakayı ele verdi. Ellerindeki cihazlar ve kırıcı aletlerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Binlerce yıl medeniyetlere başkentlik yapmış önemli ilçelerden biri olan İznik, tarihi eser kaçakçıları tarafından köstebek yuvasına çevrildi. İznik ilçesi Yukarı Göllüce Mahallesindeki 3 kişinin ellerinde bir şeylerle İkiz Kayalara çıktığını fark eden Göllüce Köyü muhtarı Hüseyin Kutlu, durumu İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar 5 kişinin peşine takılan Muhtar Kutlu, elindeki telefonla da o anları saniye saniye kaydetti.

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Muhtar Kutlu'yu karşılarında elinde dedektörle gören zanlı koşarak kaçarken, mağara içerisinde bulunanlar ise kazı yapmadıklarını iddia etseler de hızlı hızlı olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Zanlılardan birinin daha kaçtığı olayda, 3 kişi olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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