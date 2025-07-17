İZSU görevlileri hakkında soruşturma!

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımından dolayı hayatları kaybetmişti. Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik AŞ.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu toplam 42 kişinin yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.

VALİLİK’TEN KARAR GELDİ

İzmir Valiliği’nden beklenen karar 8 Mayıs'ta geldi. Valilik, daha önce dosyaları ayrılan 6 isim hakkında soruşturma izni verdi.

Valilik tarafınfan gönderilen belgede, 23 Temmuz 2024 tarihli bilirkişi hatırlatılarak İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu hakkında, “Yağmur suyu ızgaralarının üretiminde denetim görevini yerine getirmemesi nedeniyle teknik yönden kusurlu” olduğu ancak 14 Mart tarihli 10. Ağır Ceza Mahkemesi bilirkişi raporu ve ve 24 Mart tarihli ek bilirkişi raporlarında ise “Yağmur suyu ızgara kanallarının fen ve sanat kurallarına aykırı üretiminin denetimiyle ilgili görevi bulunmaması nedeniyle kazanın meydana gelmesinde teknik yönden etkisinin olmadığı” ifadelerine yer verildi.

Raporda, İZSU Genel Müdürü Erdoğan’ın 23 Temmuz tarihli bilirkişi raporunda teknik yönden kusurluğu olduğu ancak 14 Mart tarihli 10. Ağır Ceza Mahkemesi bilirkişi raporu ve ve 24 Mart tarihli ek bilirkişi raporlarında olaya teknik yönden etkisi olmadığı belirtilerek “Olayın meydana geldiği tarihten 21 gün önce vekâleten Genel Müdürlük görevine başlamış, genel müdür düzeyindeki yönetim işlemlerinin kısa sürede uygulanmasının mümkün olmadığı, olayın meydana gelmesinde teknik yönden etkisinin olmadığı” ifadelerine yer verildi.

Valiliğin karar metninde Barış Koç, Ömer Karabilgin ve Ezgi Nazaroğlu’nun hazırlanan bilirkişi raporlarında olayın gerçekleşmesinde 3. derece etkisi olduğu bilgisine yer verildi.

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Valilik tarafından gönderilen ‘yargılama’ kararında, Barış Koç, Ömer Karabilgin, Ezgi Nazaroğlu hakkında; “...yağmur suyu ızgaralarının imalatlarının fen ve sanat kurallarına uygun olmaması, yağmur suyu ızgaralarının bakımının gereği gibi yapılmaması ve Gediz Elektrik A.Ş. ile koordinayon sağlanmaması hususunda kusur ve sorumluluklarının olduğu” belirtildi.

Kararda, Gürkan Erdoğan, Ali Hıdır Köseoğlu ve Serdar Sadi hakkında “... bilirkişi raporlarında farklı değerlendirmeler yapıldığı görüldüğünden konunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Valilik, yapılan farklı bilirkişi tespitleri ve görev dağılımlarının ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği, suça konu iddiaların belgeyle, kanıtla ortaya konulmak, kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya çıkarılması gerektiği belirtilerek 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilieirin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ‘soruşturma izni’ verdi.