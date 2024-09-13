Jackson, Chelsea ile sözleşme yeniledi

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Jackson, Chelsea ile sözleşme yeniledi

Chelsea, Nicolas Jackson'ın 2033'e kadar kulüpte kalmasını sağlayacak iki yıllık yeni sözleşmenin resmileştiğini duyurdu.

Blues patronu Enzo Maresca bu ayın başlarında Senegalli forvetin 2023 yılında Villarreal'den katılırken imzaladığı sekiz yıllık anlaşmayı uzatmayı kabul ettiğini açıkladı.

Nicolas Jackson Haziran 2023'ün sonlarında Blues'a katıldı ve Stamford Bridge'de etkileyici bir ilk sezon geçirdi. Premier Lig'de Tottenham Hotspur deplasmanında yaptığı hat-trick de dahil olmak üzere tüm müsabakalarda 17 gol attı.

Nicolas Jackson'ın yeni sözleşmeye imza atması kulübün resmi X hesabından şu mesajla duyurdu:

Bu sadece başlangıç. ????

Chelsea, Nicolas Jackson'ın 2033 yılına kadar iki yıllık sözleşme uzatma anlaşması imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar. "

Chelsea'ye 32 milyon sterlin karşılığında katılan Jackson bu sezon dört maçta iki gol attı.

Jackson profesyonel kariyerine Senegal Premier Lig ekibi Casa Sport'ta başladı ve 2020'de Villarreal ile İspanya'ya taşındı.Villarreal'deki çıkış sezonu, La Liga kulübü için tüm müsabakalarda 38 maçta 13 gol attığı ve Senegal'in 2022 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildiği 2022-23'te geldi.

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