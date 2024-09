Jackson, Chelsea ile sözleşme yeniledi

Blues patronu Enzo Maresca bu ayın başlarında Senegalli forvetin 2023 yılında Villarreal'den katılırken imzaladığı sekiz yıllık anlaşmayı uzatmayı kabul ettiğini açıkladı.

Nicolas Jackson Haziran 2023'ün sonlarında Blues'a katıldı ve Stamford Bridge'de etkileyici bir ilk sezon geçirdi. Premier Lig'de Tottenham Hotspur deplasmanında yaptığı hat-trick de dahil olmak üzere tüm müsabakalarda 17 gol attı.

Nicolas Jackson'ın yeni sözleşmeye imza atması kulübün resmi X hesabından şu mesajla duyurdu:

Bu sadece başlangıç. ????

Chelsea, Nicolas Jackson'ın 2033 yılına kadar iki yıllık sözleşme uzatma anlaşması imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar. "

This is just the start. ????



Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d