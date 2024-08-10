Jaguar'dan tarihi karar

Manchester'ın kuzeybatısındaki Blackpool kasabasında kurulan ünlü İngiliz markası, tarihinde benzeri görülmemiş bir geçişe başlamak üzere. Gelecek yıldan itibaren Jaguar mevcut ürün gamının tamamını terk ederek yalnızca elektrikli araçlara odaklanacak. Pazarın yavaşlaması ve birçok markanın rotayı tersine çevirmesi nedeniyle bu radikal dönüşüm cesur görünüyor.

Buna rağmen Jaguar ısrar ediyor ve yaptığı açıklamalarda marka stratejisini gerçekleştirme konusunda kararlı olmaya devam edileceği vurgulanıyor.

Marka, XE, XF ve F-Type dahil birçok ikonik modelin üretimine son verecek. Yıl sonuna kadar E-Pace ve I-Pace'in de üretimi durdurulacak ve F-Pace 2025 yılına kadar üretimdeki tek model olarak kalacak. Yaklaşık bir yıl boyunca yeni Jaguarlar satışa çıkmayacak.

Bu geçişin doruk noktası Aralık ayında %100 elektrikli konseptin sunumuyla gerçekleşecek. Birkaç ay içinde 4 kapılı GT kamuoyunun beğenisine sunulacak . Yaklaşık 100.000 pound (117.000 Euro), 700 km menzil ve 575 bg güce sahip bir aracın olması bekleniyor.

BMW'deki Vision Neue Klasse konsepti gibi Jaguar'ın konsepti de İngiliz markasının yeni tasarımının temellerini atacak.