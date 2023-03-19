Jahrein Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Büyüklük gösterip beni affetti

Jahrein lakabını kullanan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İYİ Parti lideri Meral Akşener'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

“BÜYÜKLÜK GÖSTERİP BENİ AFFETTİ”

Jahrein paylaşımında Akşener'in Twitter hesabını da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener ile az önce telefonda görüştük. Yeni doğan bebeğimizden ötürü beni ve eşimi tebrik etti. Kendisine ulaşmak için geçen hafta özel kalemine ulaşmıştım. Oğlan erken doğunca yüz yüze görüşemedik. Önceden sarf ettiğim haddimi aşan sözlerden ötürü özür diledim kendisinden. 'Kaç yaşındasın?' dedi. '34' dedim. 'Gençsin. Olur öyle şeyler.' dedi. Büyüklük gösterip beni affetti. 'Gençlerin çıkarlarını koruyun lütfen. Size güveniyoruz' dedim. 'Her şey hallolacak' dedi.

Ben oğlumun altını değiştirmeye gidiyorum. Buralar size emanet."