Jakuzi keyfi ölümle sonuçlandı

Meksika'nın kuzeybatısındaki popüler bir tatil köyünde yaşanan trajik olayda, Jorge Guillen jakuzide elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşındaki eşi Lizette Zambrano ise ağır yaralandı ancak mucizevi bir şekilde olaydan sağ kurtuldu.

Olay, çiftin kaldığı tatil köyündeki jakuzide meydana gelen "elektrik kaçağı" sonucu gerçekleşti. Çevredekiler, Guillen ve Zambrano'yu kurtarmak için büyük çaba harcadı ancak elektrik akımının etkisiyle müdahale edemediler. Bir kadın, yardım etmek amacıyla jakuziye girmeye çalıştığında ise elektrik çarpması sonucu yaralandı.

Olayın ardından büyük bir şok yaşayan Lizette Zambrano, tatil köyüne karşı 1 milyon dolar tazminat talep ederek yasal işlem başlattı. Zambrano'nun avukatları, tesisin bakım ve güvenlik önlemlerinde ihmal olduğunu iddia ediyor.

Bu trajik olay, tatil köylerinin güvenlik standartlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tatilciler, elektrikli cihazlar ve jakuziler gibi potansiyel tehlike arz eden unsurlar konusunda daha dikkatli olmaya çağrılıyor.