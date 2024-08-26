James Rodriguez Avrupa'ya geri döndü

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James Rodriguez Avrupa'ya geri döndü

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu James Rodriguez, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya imzayı attı.

Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez, son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'da forma giydikten sonra Rayo Vallecano ile İspanya La Liga'ya geri döndü.

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Daha önce Real Madrid formasıyla La Liga'da mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu, İspanya kariyerinde 85 maçta 29 gol ve 28 asistlik bir performans sergilemişti.

James Rodriguez, kariyerinde toplam 475 maçta forma giyerek 122 gol ve 150 asist kaydetti.

Monaco, Porto, Real Madrid ve Bayern Münih gibi önemli takımlarda oynayan yıldız futbolcunun ismi daha önce Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

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