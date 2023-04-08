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Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile video geldi

Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Kızıyla ilgili o zamandan bu yana fazla bir paylaşım yapmayan Gupse Özay bir video ile takipçilerini sevindirdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 23:42
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Jan Asya adında bir kızı olan Gupse Özaydan video geldi

Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile video geldi
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Sosyal medyayı meslektaşlarının aksine daha nadir kullanan Gupse Özay, takipçileriyle genellikle yeni projelerine dair paylaşımda bulunmaktan keyif alıyor.

Özel hayatını fazlaca göz önünde yaşamayı sevmeyen Gupse Özay, anne olduktan sonra sosyal medyayı adeta ikinci plana itmişti.

Yeni bir senaryo üzerinde çalıştığı bilinen Gupse Özay, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Kızı Jan Asya ile hava almaya çıkan ve küçük bir gezinti yapan Gupse Özay o anlara dair kısa bir video paylaştı.

Videoda kızının yüzünü göstermeyen Gupse sadece elinin olduğu bir görüntüye yer verdi.

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