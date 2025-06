Jandarma 186 yaşında: Bilecik’te nefes kesen kutlamalar!

Serhat Kaya-Bilecik/YENİÇAĞ

Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yılı Pelitözü Gölpark mesire alanında düzenlenen program ile kutlandı. Kutlama programında gösterilerin yanı sıra açılan stantlarda ekipman tanıtımları ve bilgilendirme broşürü dağıtımı ile çocuklara yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Pelitözü Gölpark’taki program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı tarafından yapıldı.

Albay Erbakıcı yaptığı konuşmada, “Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 186 yıl önce kurulan Jandarma Teşkilatımız; bugün de aynı azim, aynı ruh ve aynı sadakat ile görevine devam etmektedir. Afet bölgesinde ilk ulaşan, sınır hattında geceyi aydınlatan, köyde mazlumun yanında duran, görev yaptığı her yerde huzurun adı olan bir teşkilatız. İşte bu sebeplerdir ki; Jandarma’nın gücü milletin gönlünde yatar. 21. Yüzyılda Jandarma; Yerli ve milli teknolojilerle donanmış, hava destekli ve teknoloji destekli operasyonlar yürüten, siber suçlarla mücadelede kararlı, dijital çağın gereklerine hâkim, modern bir yapıya kavuşmuştur. Bilgi temelli güvenlik anlayışımız, yüksek hareket kabiliyetimizle; Her noktada, her an göreve hazır, her zaman milletimizin emrindeyiz. Başta bölücü terör örgütleri olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelemiz, kararlılıkla, disiplinle ve fedakârlıkla sürmektedir.” İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yılına özel hazırladığı video izlenirken, programın devamında jandarma teşkilatı tarafından yapılan gösterileri katılımcılar nefeslerini tutar izledi.

GÖLPARK JANDARMA ASAYİŞ NOKTASININ AÇILIŞI DA YAPILDI

Programda ayrıca Gölpark mesire alanına yeni kurulan Jandarma Asayiş Noktasının açılışı Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Asayiş Noktasının açılmasının ardından program protokol üyelerinin jandarma tanıtım stantlarını gezmesi ile son buldu.