Jandarma binanın 5’inci kattaki tarlanın sırrını çözdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma binanın 5’inci kattaki tarlanın sırrını çözdü

Samsun İlkadım ilçesinde bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştiriyor ihbarını değerlendiren jandarma söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözlerine inanmayan jandarma evin uyuşturucu tarlasına çevrildiğini gördü.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki G.G. sosyal medya platformu YouTube'den izlediği içeriklerden esinlenerek, evinin bir odasında özel aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemi kurdu. G.G., saksılarda dişi Hint keneviri yetiştirmeye başladı.

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JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada iklimlendirme sistemi içinde yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

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"KENDİM İÇECEKTİM"

Gözaltına alınan G.G., 30 yıldır esrar kullandığını ve kenevirleri kimseye satmadığını öne sürerek, "YouTube'den izleyip 3 ay içinde içmek için yetiştirdim" dedi. G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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