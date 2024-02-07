Jandarma ekiplerinin sanal devriyesinde 21 kişi hakkında işlem yapıldı

Hakkari Valiliği, Jandarma ekiplerinin sanal devriye operasyonu hakkında yaptığı açıklamada yasadışı bahis siteleri, müstehcenlik ve vatandaşları dolandıran, sosyal mühendislik yapan suçlulara yönelik adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinde sosyal mühendislik ve phishing (oltalama) yöntemleriyle kişileri ya da mal varlığını hedef alan şüpheliler ile mücadele etmeye aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında; yurtdışı üzerinden yayın yapan 427 yasadışı bahis sitesi, 102 müstehcen ve 4 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi/URL adresinin tespit edildiği, konu ile ilgili olarak 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi’ hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince erişime engellenerek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca 21 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir"