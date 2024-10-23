Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak

Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.

Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Son Haberler
Piknikçi arkasını dönünce ayı hamleyi yaptı
Piknikçi arkasını dönünce ayı hamleyi yaptı
Tofaş takla attı, sürücü yaralandı
Tofaş takla attı, sürücü yaralandı
Gebelerin stres ve korkuyu yenme yöntemleri! İşte uzman görüşleri...
Gebelerin stres ve korkuyu yenme yöntemleri!
Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!
Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!
Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki yağıyor! Bir sağdan bir soldan
Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki yağıyor! Bir sağdan bir soldan