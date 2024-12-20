Jandarma gün ağarmadan buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma gün ağarmadan buldu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde jandarma, bir sürü sahibinin büyükbaş hayvanlarının kayıp olduğu şikâyeti üzerine harekete geçti. Jandarma yapmış olduğu çalışmada büyükbaş hayvanları 4 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesi Sellidere Köyü muhtarı geçen Çarşamba gece saatlerimde Şiran İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak T.Y. isimli köy sakininin 24 adet büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri büyükbaş hayvanları bulmak için arama başlattı. Saatler süren aramanın ardından 24 adet büyükbaş hayvan köyden 4 kilometre uzaktaki Ericek Köyü yakınlarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gece karanlığında bulunan hayvanlar eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Son Haberler
Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis hakkında flaş gelişme
Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis hakkında flaş gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!
AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?
AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu
Yamyam katilin son arzusu şoke etti. 10 yaşındaki kızı parça parça yedi
Yamyam katilin son arzusu şoke etti. 10 yaşındaki kızı parça parça yedi
Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı
Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı