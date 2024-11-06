Jandarma istatistikleri açıkladı: 222 şahıs yakalandı

Asayiş faaliyeti ve uygulamaları kapsamında 72.861 şahıs ile 16.207 aracın sorgulaması yapılarak, 222 aranan şahıs, 7 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 8 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği bulundu. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs ve yine sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 11.374 araç kontrol edilerek, 4.977 şahıs sorgulaması yapıldı, 389 araç ve şahıs hakkında toplam 1.097.325 TL cezai işlem uygulandı, 1 aranan araç, 5 aranan şahıs yakalandı, 23 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 74 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 69 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 6 adet suç tespit edilen şahısın hakkında işlem yapıldı. 16 adet müstehcen içerikli, 20 adet terör örgütü propagandası ve 250 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 266 internet sitesi erişime engellendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, vatandaşların siber suç mağduru olmaması ve kişisel korunma tedbirleri kapsamında güvenlikler sürüyor. Bu güvenlik tedbirleri içerisinde "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 107 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 1 siber suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 1 şahıs hakkında işlem yapılmış, 1 şahıs yakalanmış ve ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlar sonucunda 1 adet telefon, 3 adet harddisk, 2 adet flash bellek ele geçirildi.

İcra edilen 10 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 15 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 1 şahıs tutuklandı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 6.348 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 4 adet tarihi obje, 1 adet tabanca, 7 adet cep telefonu, 1 kg. açık tütün (sarmalık), 1 adet detektör, 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet sahte konfeksiyon malzemesi, 1 adet hilti, 1 adet anahtar takımı, 2 adet matkap, 1 adet keser, ve 398 adet ambalaj poşeti ele geçirildi.