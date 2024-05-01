Jandarma izinsiz ekilen haşhaşı imha etti

Kaynak: İHA
Jandarma izinsiz ekilen haşhaşı imha etti
Afyonkarahisar’da 3 kişinin izinsiz olarak ektiği 741 bin 10 kök haşhaş jandarma tarafından dron ile belirlenerek imha edildi.

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi ile İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz haşhaş ekiminin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri dron ile havadan gerçekleştirdikleri incelemede Kayıhan beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları olduğunu belirledi. Ekipler ardından yaptıkları operasyonda 3 şahsın toplamda 15 bin 740 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 741 bin 10 kök izinsiz haşhaş bitkisi ektiğini tespit etti.

Olay sonrası izinsiz olarak ekilen haşhaşlar traktörler ile sürülerek imha edilirken, 3 şahsın ise gözaltına alındığı ve savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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