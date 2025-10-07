Jandarma nokta atışı yaptı: Öbektaş'ta evden ‘tarih’ çıktı!

Kelkit ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma neticesinde, Kelkit'e bağlı Öbektaş beldesinde ikamet eden M.A. isimli bir şahsın evinde tarihi eser niteliğinde objeler bulunduğu belirlendi.

EV VE EKLENTİLERİNDE ARAMA YAPILDI

Adli makamlardan alınan arama kararına dayanarak şüphelinin ev ve eklentilerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, toplamda 17 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen objeler arasında; 12 adet bilezik, 1 adet ikiye bölünmüş bileklik, 1 adet insan figürü, 1 adet rölyef obje, 2 adet ham taş parçası ve 1 adet kâse görünümlü obje bulunuyor.

Ele geçirilen bu tarihi eserler, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Kelkit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, tarihi eser niteliğindeki objeleri bulunduran M.A. isimli şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.