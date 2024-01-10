Jandarma operasyon yaptı. 8 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Kaynak: İHA
Jandarma operasyon yaptı. 8 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin Ağrı’da gerçekleştirdiği operasyon sonucunda değeri 8 milyon lira olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Ağrı Jandarma ekipleri, Gümrük Muhafaza, kaçakçılık ve Gümrük İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde operasyon yaptı.

Operasyon sonucunda İran’dan Türkiye’ye giriş yapan A.Ö isimli bir sürücünün tırı X-Ray cihazına sokuldu.

2 lastikte yoğunluk tespit edilmesi üzerine lastikler arandı ve lastiklere gizlenmiş şekilde 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 900 ilaç, 5 diyabet iğnesi ve bin 424 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 8 milyon lira olduğu belirtilirken malzemeleri yurda sokamaya çalışan A.Ö gözaltına alındı.

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