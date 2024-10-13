Jandarma sahte para konusunda esnafı bilgilendirdi

Kaynak: İHA
Jandarma sahte para konusunda esnafı bilgilendirdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen Kültür, Sanat ve Zeytin Festivali'nde jandarma ekipleri esnafları, sahte para, sahte zeytinyağı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen Kültür, Sanat ve Zeytin Festivali'nde jandarma ekipleri esnafları, sahte para, sahte zeytinyağı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde suç ve suçlunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde düzenlenen Kültür, Sanat ve Zeytin Festivali'ne giden jandarma ekipleri esnafları bilgilendirdi. Festival alanında stantları gezen ekipler, esnafları, sahte para, sahte zeytinyağı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirirken, sahte zeytinyağı alım satımı konularında da denetim gerçekleştirdi.

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Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Karacasu Kaymakamlığı İlçe Jandarma personelleri tarafından Yenice Mahallemizde düzenlenen Kültür, Sanat ve Zeytin Festivali alanında satış yapan esnaflara ve vatandaşlarımıza herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için sahte para, sahte zeytinyağı alım ve satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmeler yapıldı" ifadeleri yer aldı.

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