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Jandarma'dan milyonları duygulandıran video. Mertcan'ın asker olma hayali gerçek oldu

Tokatlı engelli genç Mertcan Akdağ'ın (20) asker olma hayalini Jandarma gerçekleştirdi. Video sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 13:01
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Jandarma Tokatlı engelli genç Mertcan Akdağ'ın asker olma hayalini gerçekleştirdi. Duygulandıran video

Jandarma'dan milyonları duygulandıran video. Mertcan'ın asker olma hayali gerçek oldu
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Tokat'ta 5 çocuğundan ikisi engelli olan Sündüs Akdağ, Bardet - Biedl sendromlu olan oğlu Mertcan Akdağ'ın (20) asker olmayı istemesi üzerine Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Müracaat üzerine Mertcan'ın hayali geçen Ekim ayında Tokat İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapılarak gerçekleştirildi.

Bir askerin birliğine teslim olması ve devamındaki süreç Mertcan için özel olarak yapıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Mertcan'ın kaydı gerçekleştirildi.

Daha sonra asker tıraşı olan Mertcan üniforma giyerek alayda askerlik heyecanı yaşadı. Yemekhanede sıraya girerek yemeğini alan genç unutamayacağı bir gün geçirdi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Mertcan'ı alayda ziyaret ederek birlikte yemek yediler. Bir gün de olsa asker olmanın heyecanını yaşayan Mertcan askerliğinin sonunda terhis belgesini Vali Numan Hatipoğlu'nun elinden alarak uğurlandı.

Mertcan'ın annesi Sündüs Akdağ, oğlunun küçüklüğünden beri tek hayalini olan 'jandarma' olmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Jandarma’nın paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Tekin Ertürk
18.12.2022 14:05
En büyük asker Bilal oğlan!  
 
Gökhan KIR
18.12.2022 13:35
Düşünen ve uygulayanlara Helal olsun...  
 
Yurttas
18.12.2022 13:11
Askerlik kaçanlar utanirmi , sanmayiz...  
 
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