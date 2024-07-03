Jandarmadan kaçmak için bataklığa saklandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydı bulunan M.K. isimli şahsın kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, ikamet ettiği evin penceresinden kaçarak bataklık dere içerisinde saklandığı sırada JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, adli işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Bataklık içindeyken yakalanan ve çıkmamakta direnen firari, vatandaşların çıkmasını istemesi üzerine "2 tane cezam var dayı, 40 sene diye" cevap verirken, firarinin "Kendimi öldürürüm, yine çıkmam" sözleri duyuldu.