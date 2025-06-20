Jandarmadan kadınlara özel eğitim

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen eğitim ve farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait serada çalışan yaklaşık 120 kadın işçiye yönelik önemli bir bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde kadın çalışanlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgi verildi. Jandarma ekipleri, katılımcılara KADES uygulamasının amacı, cep telefonlarına nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağı konularında kapsamlı bir sunum yaptı. Özellikle şiddet anında ne yapılması gerektiği, hangi adımların atılması gerektiği konusunda pratik bilgiler paylaşılırken, uygulamaya ilişkin tanıtıcı broşürler de kadınlara dağıtıldı.

Eğitim programı yalnızca KADES ile sınırlı kalmadı. Aynı zamanda, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanun kapsamında kadınların sahip olduğu haklar da detaylı şekilde aktarıldı. Kadınların yasal olarak ne tür haklara sahip olduğu, hukuki başvuru yolları ve koruma mekanizmaları gibi konular hakkında bilinçlendirme yapıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sahada aktif rol almayı sürdüreceklerini vurgularken, bu tür eğitimlerin farklı alanlarda çalışan kadınlara yönelik yaygınlaştırılacağını belirtti. Toplumda farkındalık oluşturmak ve kadınların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen bu çalışmalar, katılımcılar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınlarımızın her zaman yanındayız.”

Aksaray’da örnek teşkil eden bu tür çalışmalar, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin ve toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlıyor.