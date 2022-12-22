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Jandarma’dan ‘Makaron’ operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ereğli ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:31
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Jandarma’dan ‘Makaron’ operasyonu

Jandarma’dan ‘Makaron’ operasyonu
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İHA'da yer alan habere göre, Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda jandarma ekipleri 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet hava kompresörü, 16 bin 600 adet boş makaron, 19 bin 800 adet satışa hazır doldurulmuş makaron, bin adet boş sigara kutusu ve 10 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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