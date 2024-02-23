Jandarmadan öğrencilere deprem farkındalık eğitimi

Kaynak: İHA
Jandarmadan öğrencilere deprem farkındalık eğitimi
Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, eğitim gören öğrencilere depreme karşı farkındalık eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Köpek Timi, JAK Tim Komutanlığı ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Atça Ali Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere ve öğretmenlere ilişkin etkinlik düzenledi.

aw148059-02.jpgJandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verdi. Eğitim esnasında; depremin tanımı, alınacak tedbirler, deprem çantası hazırlama, çök tutun kapan ve Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin faaliyetleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

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Diğer taraftan jandarmanın tanımı ve görev ve sorumlulukları da eğitimde anlatılanlar arasındaydı. Öğrenci ve öğretmenlerle deprem tatbikatı da yapılan etkinliğin sonunda, jandarma ekipleri öğrencilere çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye etti.

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