Jandarmadan operasyon: 27 şüpheli yakalandı

Aydın'da yapılan operasyonda hırsızlıktan 1, yaralamadan 3, yağmadan 2, dolandırıcılıktan 2, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 3, diğer suçlardan aranan 4 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 27 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 10’unun 0-2 yıla kadar hapis cezası, 1’inin 2-5 yıla kadar hapis cezası, 1’inin 5-10 yıla kadar hapis cezası, 2’sinin 10-20 yıla kadar hapis cezası ve 1’inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı tespit edildi.