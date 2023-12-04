Jandarmadan operasyon: 27 şüpheli yakalandı

Aydın’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında 27 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Jandarmadan operasyon: 27 şüpheli yakalandı

Aydın'da yapılan operasyonda hırsızlıktan 1, yaralamadan 3, yağmadan 2, dolandırıcılıktan 2, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 3, diğer suçlardan aranan 4 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 27 aranan şahıs yakalandı.

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Yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 10’unun 0-2 yıla kadar hapis cezası, 1’inin 2-5 yıla kadar hapis cezası, 1’inin 5-10 yıla kadar hapis cezası, 2’sinin 10-20 yıla kadar hapis cezası ve 1’inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

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