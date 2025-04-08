Jandarmadan sıkı denetim: 35 bin 592 araç kontrol edildi

Kaynak: İHA
Jandarmadan sıkı denetim: 35 bin 592 araç kontrol edildi

Erzurum’da jandarma bir ayda 35 bin 592 aracı denetledi; 420 araç trafikten men edildi, 4 ehliyet alındı, kazalar önlenmeye çalışılıyor.

01-31 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan kontroller neticesinde; 4 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 33 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 258 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 93 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 136 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. 420 araç trafikten men edilirken 4 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi.

Jandarmadan sıkı denetim: 35 bin 592 araç kontrol edildi

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