Jandarmadan silah kaçakçılarına mercek operasyonu

Kaynak: İHA
Jandarmadan silah kaçakçılarına mercek operasyonu
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen mercek operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik mercek operasyonu yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda H.B., A.Ş., R.Ş. ve İ.H.M. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde ruhsatsız tabancaların olduğu belirlendi. Bu kapsamda, söz konusu adreslere baskın yapıldı.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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