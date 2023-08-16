Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde Ü.T. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespiti üzerine, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada, 10 gram bonzai, 8 adet sentetik hap, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.H. gözaltına alındı.

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TARLAYA GELİNCE YAKALANDI

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde bulunan kamu arazisine kenevir ekildiğinin tespiti üzerine D.B. isimli şüpheli şahıs bölgeye geldiğinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suçüstü yakalandı. 27 kök bakımı ve sulaması yapılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahsın evinde kenevir tohumu öğütücü aparatı bulundu. Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.

İstanbul’dan Çerkezköy ilçesinde bir araç ile uyuşturucu madde getirileceğinin tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde yakalanan A.G., M.B. ve F.Ö. isimli şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan arama neticesinde, 56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

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