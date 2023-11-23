Jandarmadan uyuşturucu operasyonnda 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen şahıslara yönelik bugün düzenlenen operasyonda O.A., E.Ö., S.A., N.T., A.K., O.I. ve H.G. gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 16 gram kubar esrar, 14 adet sentetik ecza, 1 gram toz esrar, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 256 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassa terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

