Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları araştırma sonucunda, İ.U. (48) ve H.U. (42) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 310 adet sentetik ecza hap, 10 gram kubar esrar ve 2 adet esrar karışımı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan İ.U. ve H.U., Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.