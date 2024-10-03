Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 01-30 Eylül 2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti, kullanma ve nakline yönelik Narkotik Madde Arama Köpekleri Zula ve Saz ile gerçekleştirilen çalışmalarda; 2 milyon 172 bin 318 kök kenevir bitkisi,130 kilo 30 gram kubar esrar, 25 kilo 30 gram skunk ele geçirilirken operasyon kapsamında 111 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Zehir tacirlerinin gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Mücadelemize azim ve kararlılıkla aralıksız devam edeceğiz" denildi.