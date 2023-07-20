Jandarma'dan vatandaşa hırsızlıklara karşı bilgilendirme

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

KAYNAK: İHA
Jandarma'dan vatandaşa hırsızlıklara karşı bilgilendirme



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Jandarma ekipleri, Koçarlı ilçesi Çakmar ve Dedeköy Mahallellerinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, sürüş esnasında kaskın ve korunma malzemelerinin önemi, reflektif yelek kullanılması, trafik işaretlerine uyulması ve meydana gelebilecek motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Faaliyette engelli araç sürücüsü ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtımı yapan jandarma ekipleri vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı.

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