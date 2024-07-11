Jandarmadan “yeşil altın” nöbeti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan “yeşil altın” nöbeti

Gaziantep'te "Yeşil altın" diye anılan Antep fıstığının hasadı başladı. Hırsızlık olaylarının önüne geçmek için jandarma havadan drone ile yerden de silahlı devriye görevi atarak kontrolü sağlıyor. 200 kilo çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'te vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminin başlaması ile birlikte, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı önlemlerini artırdı.

Havadan drone ile fıstık bahçelerini kontrol altında tutan jandarma bahçelerin arasında da devriye görevi yaparak ürünlerin çalınmasına engel olmaya çalışıyor.

Karkamış ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sonucu Ö.Y. isimli vatandaşın bahçesinden 200 kg Antep fıstığı çalan M.K. isimli şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.K. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve olayda ele geçen Antep fıstığı sahibine teslim edildi.

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