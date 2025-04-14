Jandarma’dan zehir tacirlerine operasyon!

Kaynak: İHA
Jandarma’dan zehir tacirlerine operasyon!

Erzurum'da narkotik suçların önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik suçların önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 4 kilo 921 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 96 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

g.jpgYapılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

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