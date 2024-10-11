Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan göçmenler tarlada böyle yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan göçmenler tarlada böyle yakalandı

Jandarma Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüse “dur” ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçtı. Kapan atılarak lastikleri patlatılıp durdurulan minibüsteki göçmenler tarlada indi. Tarlada kaçmaya çalışan göçmenler komando timlerinin destek verdiği operasyonla yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayan ve yola kapan atılarak sürücüsü durdurulan minibüsten inip kaçan 11 düzensiz göçmen tarlada yakalandı.

Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan göçmenler tarlada böyle yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Saray ilçesinde, içinde kaçak göçmenlerin olduğu belirlenen minibüse "dur" ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymayıp kaçtığı araç takibe alındı. Kapan atılarak lastikleri patlatılıp durdurulan minibüsteki göçmenler ile sürücü araçtan inip tarlaya kaçtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilerek yapılan aramalarda 11 göçmen yakalanıp gözaltına alındı. Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü arama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltındaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)

Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan göçmenler tarlada böyle yakalandı

Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan göçmenler tarlada böyle yakalandı

Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan göçmenler tarlada böyle yakalandı

Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan göçmenler tarlada böyle yakalandı

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