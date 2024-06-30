Jandarmaya depremde arama kurtarma eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmaya depremde arama kurtarma eğitimi verildi

Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığı eğitici ve öğretmen personeli tarafından, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personele depremde arama kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı.

Eğitimler, Aydın AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonu ve AFAD Enkaz Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilecek olup, teorik ve uygulamalı aşamalardan oluşmaktadır.

Bu eğitimlerde jandarma personelinin deprem durumlarında etkin ve hızlı müdahale yeteneklerini artırmak hedeflenmektedir.

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Teorik eğitimlerde arama kurtarma operasyonlarının temel prensipleri, kullanılan ekipmanlar ve müdahale teknikleri detaylı olarak ele alınırken, uygulamalı eğitimlerde gerçek hayata yakın senaryolar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

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Yetkililer, bu eğitimlerin jandarma personelinin mesleki becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, gelecekte benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

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