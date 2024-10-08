Jandarmayı karıştıran astsubay imam skandalında flaş gelişme! İddianame tamamlandı

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Jandarmayı karıştıran astsubay imam skandalında flaş gelişme! İddianame tamamlandı

Van'da yaşanan ve Jandarma’yı karıştıran Astsubay ve İmam ilişkisi, darp ve gasp olayı ile ilgili iddianame hazırlandı. İmam ile astsubay arasında gönül ilişkisi olduğunun ifade edildiği iddianamede, Astsubay Kılıç ve emrindeki jandarmaların imama karşın “Silahla yağma” suçunu işledikleri gerekçesiye 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Van’da görev yapan üç jandarma görevlisinin, bir imamı darp edip gasp ettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, imam İ.S. ile Jandarma Astsubay Gül Kılıç arasında bir “duygusal ilişki” bulunduğu ifade edildi. Kılıç ve emrindeki jandarmalar, imama karşı “silahla yağma” suçunu işledikleri gerekçesiyle 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TEHDİT, DARP, GASP...

Olay, 28 Ağustos gecesi yaşandı. İmam İ.S. ve Gül Kılıç, sosyal medya üzerinden konuşmaya başladıktan sonra buluştu. Van-Erciş karayolu kenarında buluştukları sırada Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy ve Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu, imamı kameraya çekerek tehdit etti. Ardından imama şiddet uygulayıp, hesabındaki parayı kendi hesaplarına aktardılar.

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