Japon adam 65 yapraklı yonca yetiştirdi. Gerçek olduğuna kimse inanmadı

Guinness yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Japonya'nın Tochigi Eyaleti'ne bağlı Nasushiobara şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Yoshiharu Watanabe adlı şahı yetiştirdiği 63 yapraklı yonca ile dünya rekoru kırdı.

Watanabe, 2012'den bu yana evinin bahçesinde yoncaları çaprazlama tekniğiyle gübreliyordu.12 yıl boyunca bıkmadan usanmadan çalışan Japon adam en sonunda 63 yapraklı bir yonca yetiştirmeyi başardı. Önceki rekor, 2009 yılında Japonya'nın Iwate Eyaleti, Hanamaki şehrinden Shigeo Obara tarafından yetiştirilen 56 yapraklı yoncaydı.

Watanabe, yonca yaprağı sayısının her yıl arttığını gördükten sonra gözünü Guinness Rekorlar Kitabı'na çevirdiğini söyledi. Japon adam yerel medyaya verdiği demeçte bahçesinde bir yonca tarlası olduğunu, ne zaman dört ya da daha fazla yapraklı bir yonca bulsa onu hemen buraya getirdiği söyledi. Tarlasında 20 yapraklı bir yonca bulduktan sonra dünya rekoru kırabilecek potansiyele sahip olduğunu anladığını belirten Watanabe, yoncanın doğal olarak tozlaşmasına izin verdiğini hatta bazılarını bizzat elleriyle tozlaştırdığını ifade etti.

Yonca yetiştiriciliğinin zor bir süreç olduğunu ama yonca yapraklarının sayısındaki artışın kendisini motive ettiğini belirten Watanabe, ilk olarak 2020 yılında 49 yapraklı, 2021 yılında ise 55 yapraklı yonca yetiştirdiğini de sözlerine ekledi. Japon adam bundan sonraki hedefinin 100 yapraklı bir yonca yetiştirmek olduğunu söyledi.