Japon beslenme uzmanı asla yemediği yiyecekleri açıkladı. Uzun yaşamın sırrı

Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, asla yemediği yiyecekleri sıralayarak uzun yaşamanın sırrını açıkladı.

Japon beslenme uzmanı asla yemediği yiyecekleri açıkladı. Uzun yaşamın sırrı

Editör: Murat Öztürk

Yaşam kalitesini artırmak, hastalıklarla mücadele edebilmek ve uzun yaşamak için beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekiyor.

Hareketsizlik ve sağlıksız beslenmeden uzak durarak yaşam kalitenizi artırmak mümkün olabiliyor.

Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, 86 yaşındaki kanseri atlatan annesinin ve 98 yaşındaki teyzesinin yaşını vurgulayarak asla yemedikleri yiyecekleri açıkladı.

Michiko Tomioka, ABD’ye taşınınca ülkenin popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini söyledi.

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN

Tomioka fazla şeker içeren, mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zararlı olduğunu belirterek "Tüm şekerlemeleri hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz" dedi.

Bitter çikolatanın antioksidan açısından zengin olabileceğini söyledi.

KREM PEYNİRE DİKKKAT

Tomioka, süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğunu söylese de her peynirin bu kadar faydalı olmayabileceğini söyledi. Japon uzman özellikle krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu söyleyerek içerisinde yüksek kolesterol miktarına da dikkat çekti.

KAHVALTILIK GEVREKLER

Tomioka, kahvaltılık gevreklerin içerisinde sonradan eklenmiş şeker içeren ürünlerin yer aldığını ve fazla şekerin de tansiyon sorunlarına, kilo alımına ve iltihaplanmaya sebep olduğunu aktardı.

GAZLI İÇECEK

Günde en az 1 veya 2 bardak şekerli gazlı içecek tüketmek, insanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Odaklanmayı zorlaştırıyor ve migreni de tetikleyebiliyor.

Tomioka, çoğu fast food yemeği gibi zincir restoranlarda yenilen hamburgerlerin vücutta yorgunluğa neden olabileceğini söylüyor.

Fast food yemeklerinden uzak duran beslenme uzmanı, bu ürünlerin içerisinde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek miktarda bulunduğunu söylüyor. Tomioka, bu maddelerin kötü kolestrol olarak bilinen LDL'i yükselteceğini ifade etti.

İŞLENMİŞ ETTEN UZAK DURUN

Tomioka, işlenmiş et ürünlerinde tuz oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığına da dikkat çekti.

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