Japon Borsası haftayı yükselişle kapattı

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 0,26 artışla 38.777 puandan kapanırken, geniş tabanlı Topix endeksi de yüzde 0,07 yükselerek 2.737 seviyesine ulaştı. Sabah saatlerinde kayıplar yaşayan borsa, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın açıklamalarının ardından toparlandı. Ueda, uzun vadeli faiz oranlarında ani bir yükseliş yaşanması durumunda hükümet tahvili alımlarını artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Ekonomik veriler de piyasaları destekledi. Japonya’da çekirdek enflasyon ocak ayında yüzde 3,2’ye yükselerek aralık ayındaki yüzde 3’lük seviyeyi ve yüzde 3,1’lik beklentiyi aştı. Manşet enflasyon ise yüzde 4 seviyesine ulaşarak son iki yılın en yüksek noktasına çıktı. Bu gelişmeler, BOJ’un faiz artışlarına devam edebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Şirket haberlerinde ise Nissan Motor’un hisseleri yüzde 9,5 değer kazandı. Bu yükseliş, Japon bir yatırım grubunun Tesla ile Nissan’a yatırım yapma konusunda görüşmeler gerçekleştirebileceğine dair çıkan haberlerin ardından geldi. Daha önce Honda Motor ile birleşme görüşmeleri başarısız olan Nissan için Tesla ile olası bir ortaklık ihtimali yatırımcıları heyecanlandırdı. Diğer önemli kazanç sağlayan hisseler arasında Dena Co yüzde 13,9, Tokyo Electron yüzde 1 ve Lasertec yüzde 2,7 yükseldi.