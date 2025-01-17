Japon şirketlerinin kış ikramiyesi dudak uçuklattı

Japonya Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 kış ikramiyesi ortalaması 891.460 yen oldu. Bu tutar, son beş yılın en yüksek seviyesini işaret ederken, bahar ücret müzakereleri sırasında elde edilen son 33 yılın en büyük maaş artışlarının etkisini yansıttı.

SEKTÖRLERDEKİ DEĞİŞİM ORANLARI

Bakanlık verileri, 21 sanayi sektörünün 18’inde yıllık bazda artış kaydedildiğini gösteriyor. Özellikle makine sektöründe %22,99, hizmet sektöründe ise %13,02’lik dikkat çekici artışlar yaşandı.

Ancak bazı sektörlerde gerileme dikkat çekti. Gıda ve tütün şirketlerinde çalışanların kış ikramiyeleri ortalama %16,76 düşerken, finans sektörü çalışanları %7,77 daha az ödeme aldı.

Analiz, her biri en az 1 milyar yen sermayeye sahip ve 1.000’den fazla sendika üyesi çalışanı bulunan toplam 324 şirketin verilerini içeriyor.

Japonya devlet tahvili getirileri yükseldi

JAPON EKONOMİSİNDE OLUMLU SİNYALLER

Bu rekor artış, Japonya’nın uzun süredir mücadele ettiği düşük enflasyon ve ekonomik durgunluk ortamında önemli bir ekonomik iyileşme göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, tüketici harcamalarına olumlu yansıması beklenen bu artışın, ülke ekonomisinin canlanmasında kilit rol oynayabileceğini belirtiyor.