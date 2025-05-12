Japon teknoloji devi Sharp fabrikalarını bir bir kapatıyor!

Ürettiği LCD ekranlarla küresel çapta üne kavuşan Sharp, Kameyama’daki LCD fabrikasını şirketin tepe markası olan Tayvan merkezli Foxconn’a devrediyor.

Sharp 2020 yılında da Osaka’daki LCD televizyon paneli fabrikasının arazisi ve tesislerini 636 milyon dolara Softbank’a satmıştı.

TEKNOLOJİYE YENİLDİ!

Japon teknoloji devi Sharp’ın Kameyama’da ürettiği LCD ekranlar dünya çapında ün kazanmış ve Kameyama Modeli olarak adlandırılmıştı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle LCD ekranlara talep giderek azaldı.

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Daha önce Osaka'daki Sakai fabrikasında büyük ölçekli LCD panel üretimini durduran şirket, bu tesisi SoftBank'a satmıştı. Ancak, 2024'ün son çeyreğinde de kötü finansal sonuçlar almaya devam eden Sharp, LCD panel işinden 4.8 milyar yen (yaklaşık 1.25 milyar TL) zarar ettiğini açıkladı.

BİR BİR KAPATIYOR

Sharp, Osaka'nın Sakai şehrindeki büyük boyutlu LCD televizyon paneli üretimini Eylül 2024 tarihinde sonlandırmıştı.

Bu fabrika, Japonya'daki son büyük LCD TV panel üretim tesisi olarak biliniyordu. Sharp’ın son hamlesi ise, Mie Eyaleti'ndeki Kameyama fabrikasını ana şirketi olan Tayvan merkezli Foxconn'a satmak oldu.