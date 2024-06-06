Japon Uzman deprem felaketini bekleyen illeri açıkladı

Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili, uzmanlardan çarpıcı uyarılar gelmeye devam ediyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki fay hatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

FAY HATLARI VE İLLERİ İŞARET ETTİ

Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti ve Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’yı vurguladı. Doğu Anadolu Fay Hattı’nın bu illere uzandığını ifade eden Moriwaki, Kıbrıs için 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin farklı bölgelere göre değişiklik gösterdiğini belirtirken Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis'i ikinci bölge, Ege tarafını üçüncü bölge ve Marmara Bölgesi'ni dördüncü bölge olarak sınıflandırdı.

MARMARA BÖLGESİ VE FAY HATTI TEHLİKESİ

Marmara Bölgesi’nde 1999 yılında meydana gelen depremin ardından Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın riskine işaret eden Moriwaki, Marmara'da fay hatları kırıldığında büyük depremlerin yaşanabileceğini iletti.

KIBRIS'I ÖZELLİKLE İŞARET ETTİ

Kıbrıs'ta da ciddi bir deprem riski olduğunun altını çizen Japon uzman, Kıbrıs'ın fay hattı noktasında tehlikeli bölgelerden biri olduğunu kaydetti ve denizde bir deprem meydana gelmesi durumunda Kıbrıs'ın zeminden kaynaklı olarak etkilenebileceğini ifade etti.

Moriwaki, deprem gerçeğinin kabul edilmesinin ve depreme hazırlıklı olmanın öneli olduğunu ileterek hasarın büyük ölçüde önlenebileceğini söyledi. Aynı zamanda, Japon uzman, ev alırken ya da kiralarken zemin kalitesine, ruhsat ve izin durumuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

2000 yılından önce yapılan binaların risk altında olduğunun altını çizen Moriwaki, bu tarihten sonra inşa edilen binaların daha güvenli olduğunu kaydetti.