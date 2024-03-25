Japon yenine sözlü müdahale

Japonya’da kura son zamanların en etkin sözlü müdahalesi yapıldı.

Kur piyasalarından sorumlu Japonya Maliye Bakanı Yardımcısı Masato Kanda Japon yeninde son dönemde görülen zayıflamanın temelleri olmadığını, açık bir şekilde spekülasyon hareketi yaşandığını aktardı.

Gazetecilere konuşan Kanda “Aşırı dalgalanmalara karşı uygun olan adımı atacağız. Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz. Her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Kanda’nın açıklamaları ardından dolar/yen 151,4’ten 151,1’e gerileme kaydetti. Cuma günü dolar/yen kuru 151,86’ya kadar yükselmişti.

Goldman Sachs mevcut makro politika çizgisinin Japon para birimini zayıflatacağı düşüncesiyle üç ay sonraki dolar/yen kuru tahminini 145’ten 155’e, altı ay sonraki kur tahminini ise 142’den 150’ye revize etmişti.

Japonya Merkez Bankası, martta 2007’den beri ilk defa pozitif politika faizine geçse de “destekleyici politikanın süreceği” mesajları yende zayıflık meydana getirmişti.